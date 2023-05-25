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Без бюстгальтера: Наоми Кэмпбелл в жакете на голое тело пришла на светскую тусовку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1200
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: Наоми Кэмпбелл в жакете на голое тело пришла на светскую тусовку

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Модель, которая на днях отпраздновала свое 53-летие, сверкнула грудью на мероприятии от Chopard.

Наоми Кэмпбелл посетила вечер ювелирного бренда Chopard Art Evening, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля.

На фотозоне она предстала в элегантном черном костюме. Он состоял из двубортного жакета, который модель надела на голое тело, сверкнув обнаженной грудью, и прямых брюк со стрелками.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Аутфит Наоми Кэмпбелл дополнила серебряными босоножками с кристаллами и черной сумочкой из крокодиловой кожи. Шею она украсила роскошным колье с драгоценными камнями от Chopard.

Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр и красный педикюр завершили эффектный лук модели.

Напомним, Наоми в Каннах продемонстрировала также образ в золотом вечернем платье с двумя бретельками на одно плечо, расшитом мелкими камнями и с перьями на подоле.

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Дата публикации
Просмотры
1200
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