Без бюстгальтера: Ники Хилтон в прозрачном мини-платье блеснула сосками на Неделе моды

Тусовщица, предпринимательница и младшая сестра Пэрис Хилтон в провокационном луке пришла на модный показ.

Ники Хилтон посетила показ бренда Bronx & Banco, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Тусовщица появилась там в смелом аутфите. На ней было прозрачное мини-платье со стразами. Под нарядом были трусы с завышенной талией и отсутствовал бюстгальтер, поэтому Ники сверкнула на камеры своими сосками.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Хилтон дополнила прозрачными босоножками со стразами и на шпильках и серебряной сумочкой, инкрустированной стразами.

Ники распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр.

Напомним, Ники Хилтон пришла на вечеринку, посвященную Дню святого Валентина, в лавандовом кружевном платье миди и элегантном жакете в тон.

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