Без бюстгальтера: Оливия Уайлд в прозрачном боди продемонстрировала обнаженную грудь на Неделе моды

39-летняя актриса и режиссер в провокационном аутфите сходила на фэшн-шоу Yves Saint Laurent.

Оливия Уайльд побывала на Парижской неделе моды. Она посетила показ бренда Yves Saint Laurent, на котором продемонстрировала откровенный лук в ансамбле из осенней коллекции 2024 года.

Актриса предстала перед фотокамерами в прозрачном боди на тонких бретельках шоколадного оттенка, под которым не было бюстгальтера. Поэтому звезда без комплексов сверкала перед присутствующими своей обнаженной грудью.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Верх она скомбинировала с юбкой-карандашом цвета хаки с кожаным поясом. Лук Уайлд дополнила коричневыми кожаными перчатками, капроновыми колготами и лакированными туфлями в тон.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия распустила волосы, сделала макияж смок-айс, надела на лицо очки-авиаторы, шею украсила золотым чокером, а уши – лаконичными серьгами-кольцами.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Напомним, Оливия Уайлд попала под прицел папарацци во время похода на фермерский базар. На ней были белые джинсы 7 For All Mankind и белая футболка.

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