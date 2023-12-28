Без бюстгальтера: папарацци подловили французскую модель в пикантном образе на пляже

Тилан Блондо фотографы запечатлели, когда она уже уходила с пляжа.

В объективы папарацци попала 22-летняя французская модель и актриса Тилан Блондо.

Девушка была одета в фиолетовый топ с американским проемом и обнаженной спиной, под которым отсутствовал бюстгальтер. Топ прекрасно подчеркнул пышную грудь Тилан, которая выглядела соблазнительно.

Тилан Блондо / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с широкими коричневыми брюками в рубчик. Блондо собрала волосы в хвост, надела солнцезащитные очки и завершила лук лаконичными серьгами и золотым браслетом.

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