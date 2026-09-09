Без бюстгальтера: папарацци запечатлели Флоренс Пью в Венеции

Флоренс Пью / © Getty Images

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Папарацци запечатлели Флоренс Пью во время ее появления в Венеции. Актриса предстала там в монохромном наряде темно-синего цвета.

На ней был лаконичный топ без рукавов с круглым вырезом, под которым не было бюстгальтера. Звезда сочетала топ с широкими брюками с завышенной талией, стрелками и разрезами по бокам.

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Флоренс Пью / © Getty Images

Аутфит Флоренс дополнила черными атласными босоножками на высоких шпильках и кожаной сумкой с короткими ручками, металлическими заклепками и большим декоративным замком.

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На актрисе также были узкие прямоугольные солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, часы и браслет в виде змеи.

Пью собрала свои светлые волосы в небрежный высокий пучок и украсила его серо-темно-синим платком. В макияже она сделала акцент на нюдовой помаде.

Напомним, Флоренс Пью на премьеру фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» пришла в роскошном серебряном платье от бренда Tamara Ralph.

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