Без бюстгальтера: Пэрис Хилтон в "голом" платье без комплексов продемонстрировала грудь фотографам

Пэрис Хилтон стала гостьей вечеринки, организованной накануне 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми".

Светская львица решила привлечь к себе внимание откровенным луком. Она появилась на препати в черном обтягивающем платье макси с драпировкой на бедрах, полностью усыпанном кристаллами. Наряд просвечивался, поэтому Хилтон сверкала перед присутствующими своей грудью, на которой были нюдовые наклейки.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Пэрис дополнила черными кожаными остроносыми туфлями и сумочкой, инкрустированной стразами, с принтом "собачий зуб". Волосы знаменитость собрала в высокий хвост, сделала макияж смоки-айс и французский маникюр, уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а на пальце красовалось кольцо с массивным бриллиантом.

Напомним, Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке в розовой шубе и романтичном платье нежного оттенка.

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