Без бюстгальтера: певица на церемонии продемонстрировала обнаженную грудь и показала непристойный жест

Американская певица Реми Вулф посетила церемонию вручения наград InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в частной резиденции в Бел-Эйре.

На красной дорожке она появилась в провокационном образе и вела себя дерзко.

Реми Вулф / Фото: Associated Press

Реми была одета в красный полосатый костюм, состоявший из жакета и короткой юбки. На ней также был черный прозрачный топ с принтом, под который она не одела бюстгальтер, и демонстрировала перед собравшимися свою обнаженную грудь.

Реми Вулф / Фото: Associated Press

Обута Вулф она была в черные замшевые ковбойские сапоги на невысоких каблуках. На голове у нее была разноцветная кепка с надписью, а на лице – желтые очки в черной оправе. Лук звезда дополнила прической с кудрями, макияжем с коричневой помадой и ожерельем графитового оттенка.

Реми Вулф / Фото: Associated Press

А еще Реми перед фотографами корчила гримасы и показала непристойный жест – средний палец.

Реми Вулф / Фото: Associated Press

Она также сфотографировалась с американской актрисой Викторией Джастис, которая позировала в карамельном прозрачном платье с декольте до пупка.

Реми Вулф / Фото: Associated Press

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