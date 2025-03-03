Без бюстгальтера: певица Теяна Тейлор в прозрачном платье появилась на вечеринке

Американская певица и актриса Теяна Тейлор посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке она появилась в провокационном луке. На артистке был красный прозрачный наряд от бренда LaQuan Smith, который имитировал боди с обнаженными частями тела и юбки со шлейфом, украшенной рюшами из тюля.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Под платьем не было бюстгальтера, поэтому Теяна сверкала перед присутствующей пышной грудью, на которой были нюдовые наклейки.

Аутфит Тейлор дополнила стильной укладкой, макияжем с пышными накладными ресницами и белым маникюром. На шее у нее была золотая цепочка с интересными подвесками, а в ушах – золотые серьги-каффы.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Напомним, Теяна Тейлор на церемонию вручения наград CFDA 2024 в Нью-Йорке надела черный кэтсьют с высокой горловиной и рукавами, который по бокам имел полоски и обнажал ее тело.

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