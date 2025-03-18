Без бюстгальтера: певица в кружевном топе блеснула обнаженной грудью

33-летняя Мэтте Таули в смелом образе появилась на фэшн-показе.
Американская певица и танцовщица – Мэтте Таули, известная как METTE, посетила показ бренда Saint Laurent, состоявшегося в рамках Парижской недели моды. Девушка привлекла к себе внимание откровенным аутфитом.
На звезде был кружевной топ цвета индиго с высокой горловиной, под который она не одела бюстгальтера, поэтому смело поблескивала перед собравшимися своей обнаженной грудью.
Верх Мэтте скомбинировала с мини-юбкой со складками фиолетово-бордового цвета и оранжевым кружевом.
На Тауле также были капроновые колготки и черные слингбэки с золотыми носками с логотипом французского Дома моды.
У танцовщицы была гладкая прическа, макияж с глянцевым блеском га губах и экстравагантный массивный золотой браслет с камнями.
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