Без бюстгальтера: певица в кружевном топе блеснула обнаженной грудью

33-летняя Мэтте Таули в смелом образе появилась на фэшн-показе.

Американская певица и танцовщица – Мэтте Таули, известная как METTE, посетила показ бренда Saint Laurent, состоявшегося в рамках Парижской недели моды. Девушка привлекла к себе внимание откровенным аутфитом.

На звезде был кружевной топ цвета индиго с высокой горловиной, под который она не одела бюстгальтера, поэтому смело поблескивала перед собравшимися своей обнаженной грудью.

Мэтте Таули / Фото: Getty Images

Верх Мэтте скомбинировала с мини-юбкой со складками фиолетово-бордового цвета и оранжевым кружевом.

На Тауле также были капроновые колготки и черные слингбэки с золотыми носками с логотипом французского Дома моды.

У танцовщицы была гладкая прическа, макияж с глянцевым блеском га губах и экстравагантный массивный золотой браслет с камнями.

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