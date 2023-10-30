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Без бюстгальтера: певица в откровенном платье-сетке появилась на красной дорожке

Без бюстгальтера: певица в откровенном платье-сетке появилась на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
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Без бюстгальтера: певица в откровенном платье-сетке появилась на красной дорожке

Iniko / Фото: Associated Press

Звезды часто выбирают провокационные луки, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии.

Американская певица Iniko посетила благотворительное мероприятие GLSEN Rise Up в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в провокационном луке. Артистка была одета в платье-сетку с асимметричной кружевной юбкой с рюшами. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому для груди она использовала наклейки. Сверху Iniko надела жакет без рукавов, украшенный серебряными стразами.

Iniko / © Associated Press
Iniko / Фото: Associated Press

Аутфит певица дополнила ботильонами на экстремально высоких грубых платформах и каблуках. У нее была короткая белокурая прическа и интересный арт-макияж с сиреневыми тенями, блестящими линиями, имитирующими слезы, и черной помадой, которой она накрасила только верхнюю губу. В ушах были большие золотистые серьги-кольцами, а на шее – цепочка с кулоном.

Iniko / © Associated Press
Iniko / Фото: Associated Press

Напомним, драг-квин Мо Харт пришла на это мероприятие во всем красном. На ней был кроп-топ с бахромой, плащ с пышными рукавами, который она спустила с плеч, и брюки-клеш.

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Дата публикации
Просмотры
677
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