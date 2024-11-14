Без бюстгальтера: певица в прозрачном платье продемонстрировала соски и татуировки на вечеринке

Артистка Оги в "голом" наряде вышла в свет.
Певица Оги посетила клубную вечеринку H&M&Paris в Париже. Там она продемонстрировала провокационный образ.
Артистка пришла в прозрачном черном платье от бренда Jean Paul Gaultier, под которым на ней были черные трусы. Наряд имел откровенный вырез и прозрачный лиф, в котором она смело сверкала сосками. Оги также похвасталась разнообразными татуировками на теле.
Лук звезда дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала взъерошенную укладку и макияж с черными стрелками, красной помадой и осветленными бровями. На шее у артистки была подвеска в виде золотого сердца, а на руках – кольца с камнями.
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