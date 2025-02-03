Без бюстгальтера: певица Жанель Моне в жакете на голое тело и фуражке позировала на красной дорожке

Американская актриса и певица, восьмикратная обладательница "Грэмми", Жанель Моне на церемонии вручения наград "Грэмми" в Лос-Анджелесе появилась в пикантном луке.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в строгом черном костюме от нью-йоркского бренда Area, состоявшего из широких брюк со стрелками и жакета оверсайз, который она надела на голое тело.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Аутфит Жанель дополнила фуражкой в тон наряда и золотыми цепочками с большими черными камнями от бренда Maison H. На руках у нее были золотые кольца и часы Tag Heuer, которые она надела поверх рукава. У артистки была короткая прическа с кудрями и макияж с черными и белыми стрелками.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

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