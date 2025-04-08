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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: певица в кружевном платье с откровенным декольте позировала на красной дорожке
28-летняя Бекки Джи в красивом аутфите от Tony Ward появилась на светском мероприятии.
Американская певица и актриса Бекки Джи посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе премию Hollywood Beauty Awards от Avalon Hollywood & Bardot.
На красной дорожке знаменитость появилась в смелом аутфите. На ней было желтое кружевное платье по фигуре на тонких бретельках и со шлефом от бренда Tony Ward.
Наряд были украшен желтыми аппликациями в виде цветов и серебряной вышивкой, а также имел откровенное декольте. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, грудь Бекки немного просвечивалась.
Лук Джи дополнила красивой волнистой укладкой, макияжем с черными стрелками и бежевой помадой и светло-бежевым маниюкром. В ушах у нее были небольшие золотые серьги, а на руках – кольца.
Напомним, Бекки Джи на премии Billboard Women in Music Awards появилась в белом платье с халтером, пикантным декольте и полуоткрытой спиной от бренда Zuhair Murad.