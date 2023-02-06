Без бюстгальтера: победительница "Холостяка-11" топлес позировала в пикантном фотосете

Анна Богдан в сексуальном аутфите позировала перед объективом фотокамеры.
Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" - Анна Богдан - снялась в новой пикантной фотосессии. В Instagram она выложила несколько снимков из нее.
Перед объективом фотокамеры Анастасии Овчаренко девушка предстала топлес. Из одежды на ней были только джинсы.
Свой образ Анна дополнила красивой прической с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на черных стрелках. В ушах у нее были элегантные длинные серьги.
Богдан выглядела сексуально и эффектно.
"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", – подписала снимки Аня.
Напомним, Анна Богдан в черном платье с вырезами сходила на ужин в ресторан.
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