Без бюстгальтера: победительница "Холостяка-11" топлес позировала в пикантном фотосете

Анна Богдан в сексуальном аутфите позировала перед объективом фотокамеры.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" - Анна Богдан - снялась в новой пикантной фотосессии. В Instagram она выложила несколько снимков из нее.

Перед объективом фотокамеры Анастасии Овчаренко девушка предстала топлес. Из одежды на ней были только джинсы.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Свой образ Анна дополнила красивой прической с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на черных стрелках. В ушах у нее были элегантные длинные серьги.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Богдан выглядела сексуально и эффектно.

"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", – подписала снимки Аня.

Напомним, Анна Богдан в черном платье с вырезами сходила на ужин в ресторан.

Читайте также: