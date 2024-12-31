Без бюстгальтера: победительница "Холостяка-13" позировала на камеру топлес

Инна Белень поделилась откровенным фото.
Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень опубликовала в Instagram Stories откровенный снимок.
Девушка позировала топлес спиной к фотокамере. Из одежды на Инне были только джинсы. Длинные волосы спадали ей на спину.
На фото Белень показала вопрос от подписчиков о том, был ли на проекте секс? На это Инна ответила: "Я думаю пришло время рассказать и кое-что показать. Пикантный факт со съемок "Холостяка" завтра вечером". Фолловеры с нетерпением ждут этого пикантного факта от Инны.
Напомним, ранее Инна Белень похвасталась похудевшей фигурой.
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