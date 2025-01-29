Без бюстгальтера: Рози Хантингтон-Уайтли с глубоким декольте появилась на фэшн-шоу

37-летняя модель во всем белом пришла на Неделю моды в Париже.

Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ коллекции Elie Saab Haute Couture весна-лето 2025, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Там модель появилась в стильном образе total black. На ней был костюм, украшенный строчками из золотистого бисера, который состоял из брюк-клеш и жакета оверсайз с большими накладными карманами. Жакет, который она одела на голое тело, имел глубокое декольте.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

На шее у Хантингтон-Уайтли был белый шарф. А обула она белые босоножки.

Красавица сделала аккуратную укладку и макияж с блестящими тенями и терракотовой помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли в полупрозрачном платье и с любимым побывала на бою Усик – Фьюри.

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