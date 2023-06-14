Без бюстгальтера: Рози Хантингтон-Уайтли в платье цвета хаки сверкнула сосками в Лос-Анджелесе

Британская модель продемонстрировала женственный образ и стройную фигуру.
Рози Хантингтон-Уайтли попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Модель выглядела великолепно.
Рози была одета в трикотажное платье миди цвета хаки с американской проймой, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Под нарядом на модели отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь ткань были заметны ее соски.
Аутфит Хантингтон-Уайтли дополнила светлыми остроносыми босоножками на шпильках и вязаной сумкой цвета овсянки. Она распустила волосы, накрасила губы помадой ягодного оттенка, надела на лицо солнцезащитные, уши украсила лаконичными серебряными серьгами, а руку – браслетом. Французский маникюр завершил образ Рози.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли на Каннском кинофестивале сияла в белом платье от Fendi на тонких бретельках, с акцентом на пышном декольте и с вырезом до бедра.
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