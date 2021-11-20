Без бюстгальтера: сексуальная Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" примерила очередной провокационный образ totak black.

Деми Роуз обожает соблазнять своих поклонников горячими кадрами. Она вновь поделилась в соцсети новыми снимками, на которых она продемонстрировала провокационный образ.

Модель позировала перед камерой в черной водолазке и черной юбке из крокодиловой кожи с пикантным разрезом спереди. Под одеждой на Деми не было бюстгальтера, поэтому от вспышки фотоаппарата тонкая ткань просвечивалась, и она засветила свой пышный бюст.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы красотка собрала в хвост и сделала макияж с бежево-персиковыми тенями на веках.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В прошлый раз Деми в кружевном прозрачном мини-платье и в черных босоножках залезла на стол и похвасталась пышным декольте.

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