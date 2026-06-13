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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: сестра Петра Паскаля в прозрачном платье блеснула грудью по дороге на мероприятие

34-летняя Люкс Паскаль появилась на мероприятии в смелом наряде.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Getty Images

Американско-чилийская актриса и трансгендерная активистка Люкс Паскаль стала гостьей ужина для артистов фестиваля CHANEL Tribeca, который состоялся в рамках кинофестиваля Tribeca 2026 в Нью-Йорке.

Для светского мероприятия звезда выбрала смелый и элегантный одновременно образ. На ней было длинное черное прозрачное платье из тонкого трикотажа, сквозь которое просвечивалась ее грудь, ведь она была без бюстгальтера, и черные трусы с высокой талией.

Люкс «Паскаль» / © Getty Images

Люкс «Паскаль» / © Getty Images

Наряд имел закрытый верх, длинные рукава и бахрому на подоле. Лук Паскаль дополнила черными мюлями с открытым носком и на каблуках от Chanel и зеленой сумкой с тиснением под кожу крокодила. У нее была аккуратная укладка с челкой и естественный макияж.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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