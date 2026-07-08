Без бюстгальтера: Шарлиз Терон в прозрачном кружевном платье появилась на премьере фильма в Париже

Шарлиз Терон / © Associated Press

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Шарлиз Терон появилась на парижской премьере фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, где сыграла одну из ролей.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала откровенное прозрачное платье из коллекции Dior Resort 2027. Наряд был выполнен из полупрозрачного белого кружева с черными цветочными аппликациями, украшавшими лиф и юбку.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Платье имело открытую спину и смелое глубокое V-образное декольте, под которым не было бюстгальтера. Особое внимание привлекали асимметричные черные воланы из многослойного тюля на бедрах, которые создавали эффект пышной баски и плавно переходили в длинный шлейф, придавая наряду объем и театральность.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

Высокий разрез позволил Шарлиз продемонстрировать стройные ноги, которые она подчеркнула черными босоножками на тонких ремешках и высоких шпильках.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Актриса сделала прическу с длинными волнистыми накладными волосами, максимально естественный макияж с розовыми румянами и черный педикюр. Уши она украсила серьгами-каффами с синими и белыми драгоценными камнями, на одной руке было кольцо с синим камнем, а на другой — золотое кольцо с бриллиантами на два пальца.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Терон также позировала со своими коллегами по фильму.

Шарлиз Терон / © Associated Press

О фильме:

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«Одиссея» — новый фильм Кристофера Нолана, который режиссёр описывает как масштабную мифологическую приключенческую эпопею. Фильм является экранизацией бессмертной поэмы Гомера, и впервые в истории эта фундаментальная история будет представлена в формате IMAX. Его снимали в разных уголках мира с использованием совершенно новой плёночной технологии IMAX, которая должна обеспечить беспрецедентный уровень погружения в мир Древней Греции.

В основе сюжета — десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своём пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Нолан собрал для этого проекта один из самых звездных актерских составов последних лет. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Энн Хэтэуэй сыграла его жену Пенелопу, Том Холланд — сына Телемаха, Зендея перевоплотилась в богиню Афину, Роберт Паттинсон сыграл Антиноя, одного из главных женихов Пенелопы, а Люпита Нионго исполнила сразу две роли. Также в фильме снялись Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенни Сафди, Миа Гот и другие известные актёры.

В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

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