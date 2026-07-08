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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: Шарлиз Терон в прозрачном кружевном платье появилась на премьере фильма в Париже
50-летняя актриса в смелом наряде от Dior продемонстрировала стройную фигуру.
Шарлиз Терон появилась на парижской премьере фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, где сыграла одну из ролей.
Для выхода на красную дорожку актриса выбрала откровенное прозрачное платье из коллекции Dior Resort 2027. Наряд был выполнен из полупрозрачного белого кружева с черными цветочными аппликациями, украшавшими лиф и юбку.
Платье имело открытую спину и смелое глубокое V-образное декольте, под которым не было бюстгальтера. Особое внимание привлекали асимметричные черные воланы из многослойного тюля на бедрах, которые создавали эффект пышной баски и плавно переходили в длинный шлейф, придавая наряду объем и театральность.
Высокий разрез позволил Шарлиз продемонстрировать стройные ноги, которые она подчеркнула черными босоножками на тонких ремешках и высоких шпильках.
Актриса сделала прическу с длинными волнистыми накладными волосами, максимально естественный макияж с розовыми румянами и черный педикюр. Уши она украсила серьгами-каффами с синими и белыми драгоценными камнями, на одной руке было кольцо с синим камнем, а на другой — золотое кольцо с бриллиантами на два пальца.
Терон также позировала со своими коллегами по фильму.
О фильме:
«Одиссея» — новый фильм Кристофера Нолана, который режиссёр описывает как масштабную мифологическую приключенческую эпопею. Фильм является экранизацией бессмертной поэмы Гомера, и впервые в истории эта фундаментальная история будет представлена в формате IMAX. Его снимали в разных уголках мира с использованием совершенно новой плёночной технологии IMAX, которая должна обеспечить беспрецедентный уровень погружения в мир Древней Греции.
В основе сюжета — десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своём пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.
Нолан собрал для этого проекта один из самых звездных актерских составов последних лет. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Энн Хэтэуэй сыграла его жену Пенелопу, Том Холланд — сына Телемаха, Зендея перевоплотилась в богиню Афину, Роберт Паттинсон сыграл Антиноя, одного из главных женихов Пенелопы, а Люпита Нионго исполнила сразу две роли. Также в фильме снялись Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенни Сафди, Миа Гот и другие известные актёры.
В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.