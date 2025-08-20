Без бюстгальтера: шведская певица блеснула сосками на премьере спектакля о Джульетте

Туве Лу / © Getty Images

Реклама

Шведская певица Туве Лу посетила премьеру спектакля "& Juliet" в театре Ахмансон, в Лос-Анджелесе. Она одной из первых увидела современный поп-мюзикл, который переворачивает классическую историю Ромео и Джульетты с ног на голову. Ведь вместо трагического конца, Джульетта выживает и отправляется в новое путешествие, чтобы найти себя и свою любовь, используя хиты поп-музыки.

На мероприятии Туве появилась в пикантном аутфите. На ней было обтягивающее темно-шоколадное платье макси без рукавов, с драпировкой и высоким разрезом до бедра. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому через ткань были заметны соски. Сверху артистка надела темно-коричневую кожанку, которую спустила с плеч.

Туве Лу / © Getty Images

Наряд Лу скомбинировала с белыми сапогами таби с черными потертостями от бренда Maison Margiela. У звезды были распущенные волосы, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и кольца на руках.