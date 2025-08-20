ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: шведская певица блеснула сосками на премьере спектакля о Джульетте

37-летняя Туве Лу появилась на ивенте в смелом образе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Туве Лу

Туве Лу / © Getty Images

Шведская певица Туве Лу посетила премьеру спектакля "& Juliet" в театре Ахмансон, в Лос-Анджелесе. Она одной из первых увидела современный поп-мюзикл, который переворачивает классическую историю Ромео и Джульетты с ног на голову. Ведь вместо трагического конца, Джульетта выживает и отправляется в новое путешествие, чтобы найти себя и свою любовь, используя хиты поп-музыки.

На мероприятии Туве появилась в пикантном аутфите. На ней было обтягивающее темно-шоколадное платье макси без рукавов, с драпировкой и высоким разрезом до бедра. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому через ткань были заметны соски. Сверху артистка надела темно-коричневую кожанку, которую спустила с плеч.

Туве Лу / © Getty Images

Туве Лу / © Getty Images

Наряд Лу скомбинировала с белыми сапогами таби с черными потертостями от бренда Maison Margiela. У звезды были распущенные волосы, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и кольца на руках.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie