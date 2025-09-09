ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
113
1 мин

Без бюстгальтера: шведская певица в "голом" платье пришла на музыкальную церемонию

27-летняя Зара Ларссон в откровенном луке позировала на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Зара Ларссон

Зара Ларссон / © Associated Press

Шведская артистка Зара Ларссон посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2025, которая состоялась на UBS Arena в Элмонте, Нью-Йорк.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

Блондинка привлекла внимание своим откровенным образом, в котором она появилась на красной дорожке. На ней было прозрачное сетчатое мини-платье, украшенное разноцветной бахромой с камнями, стразами, цветочными аппликациями со стразами и пайетками на голубой кайме.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

Под нарядом на звезде были белые трусы, а вот бюстгальтер отсутствовал, что добавило ее аутфиту провокационности.

Лук Ларссон дополнила оранжевыми босоножками с кристаллами и на шпильках. Она сделала аккуратную укладку, украсив ее таким же цветком со стразами, как и на платье, макияж с блестящими тенями и бежевой помадой, а также французский маникюр.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

В ушах у Зары были длинные серьги с желтыми камнями, а на руке - кольцо с цветком. Певица выглядела стройно и соблазнительно.

