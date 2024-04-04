Без бюстгальтера: скульптор в прозрачном платье блеснула пышной грудью на ивенте

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на мероприятиях без белья.

Американская скульптор и художница Кеннеди Янко посетила ивент New Museum Gala, который состоялся в Нью-Йорке.

Там знаменитость появилась в откровенном аутфите. На Янко было бежево-желто-красное платье с высокой горловиной и пышными воланами на манжетах. Верх наряда был прозрачным и она демонстрировала присутствующим свою пышную сексуальную грудь, соски которых скрыла под нюдовыми наклейками.

Кеннеди Янко / Фото: Getty Images

Аутфит Кеннеди дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. У скульпторки была короткая белокурая взлохмаченная прическа, макияж с пышными накладными ресницами, белый маникюр, длинные серьги и золотые кольца.

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