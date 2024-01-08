Без бюстгальтера: смелая Белла Торн в платье-сетке блеснула обнаженной грудью на гала-концерте

26-летняя актриса и певица любит эпатировать публику своими откровенными луками.
Белла Торн посетила гала-концерт The Art of Elysium 2024 HEAVEN, который состоялся в Лос-Анджелесе.
Для своего появления девушка выбрала провокационный аутфит. На ней было длинное платье-сетка цвета овсянки со стразами, на тонких бретельках и с разрезом до бедра, под которое она надела только бежевые трусы.
Поскольку на Белле бюстгальтер отсутствовал, она без комплексов демонстрировала присутствующим свою обнаженную грудь.
Свой лук Торн дополнила красными босоножками и серебряными украшениями с камнями. Она распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук длинным бежевым маникюром.
Напомним, на благотворительном мероприятии Белла Торн появилась в винтажном платье и на шпильках.
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