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Без бюстгальтера: смелая Деми Роуз продемонстрировала большую грудь

Без бюстгальтера: смелая Деми Роуз продемонстрировала большую грудь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2759
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: смелая Деми Роуз продемонстрировала большую грудь

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель впервые за долгое время поделилась сексуальными фото.

Давненько Деми Роуз не радовала своих фолловеров пикантными фотографиями. И вот наконец показала себя в Instagram Stories.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сделала горячие селфи. Позировала она в юбке с принтом и без бюстгальтера. Пышную сексуальную грудь она слегка прикрыла светлой просвечивающейся кофточкой. Она выглядела очень соблазнительно.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз уложила волосы в локоны и сделала нежный макияж.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, британская звезда реалити Оливия Хокинс в стильном бикини лаймового оттенка продемонстрировала безупречную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
2759
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