Без бюстгальтера: смелая Деми Роуз в откровенном образе похвасталась пышной и сексуальной грудью

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой порцией интересных снимков из недавней фотосессии в саду.

"Сад роз", — подписала она фотографии.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Перед объективом фотокамеры модель, как всегда, предстала в соблазнительном образе. На Деми было бежевое белье с черным кружевом и прозрачный розовый халат с белым кружевом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка уложила волосы в локоны и украсила их розовыми цветами. Свой нежный лук она дополнила макияжем с черными стрелками и пышными ресницами, светлым маникюром с дизайном, кольцами и мюлями на шпильках.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

А на десерт Роуз оставила самый откровенный снимок, на котором она предстала уже без бюстгальтера и в прозрачном халате, который ничего не прикрывал. Красавица похвасталась своим пышным и сексуальным бюстом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в полупрозрачном платье с цветочными аппликациями продемонстрировала сексуальное декольте.

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