Без бюстгальтера: смелая дочь Мадонны показала обнаженную грудь на Неделе моды в Париже

Дочь Мадонны – 28-летняя модель и певица Лурдес Леон – произвела настоящий фурор своим провокационным образом на показе мужской одежды Saint Laurent осень-зима 2025/2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Лурдес появилась там в черном ажурном кэтсюте без бретелек. Под него девушка одела лишь черные трусы, поэтому сверкала перед собравшимися своей обнаженной грудью.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Сверху Леон одела черный кожаный тренч с поясом и обула черные атласные босоножки на шпильках.

У нее были распущены волосы и макияж с коралловой помадой. Уши модель украсила золотыми серьгами-кольцами с камнями, шею – золотой цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами и кольцом.

Напомним, Лурдес Леон на показе бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке предстала в черном мини-платье и со множеством вырезов, дыр и сетчатых вставок.

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