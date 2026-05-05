Без бюстгальтера: смелая Doja Cat в "голом" платье сверкнула пышной грудью на Met Gala

Doja Cat / © Getty Images

Реклама

Doja Cat, которая обожает эпатировать публику своими провокационными луками, и на этот раз привлекла к себе внимание своей смелостью. Знаменитость продемонстрировала на главном модном событии года — на Балу Института костюма Met Gala - сразу два образа.

Первый лук был элегантным — рэперша появилась в силикированном темно-бежевом платье Saint Laurent длины макси с отсылкой к греческой статуе. Наряд имел длинные рукава, драпировку, золотое кольцо на одном плече и высокий разрез до бедра. Платье рэперша скомбинировала с коричневыми лакированными мюлями Kiki на высоких платформах и каблуках.

Doja Cat / © Associated Press

У нее была волнистая укладка, макияж с черными стрелками и коричневой помадой и длинный нюдовый маникюр с декором. Уши звезда украсила роскошными серьгами-цветами с камнями, а на руке было кольцо с крупным бриллиантом.

Реклама

Doja Cat / © Associated Press

Другой аутфит красавицы был откровенным — в нем она предстала уже на самом праздновании. Doja Cat позировала перед фотографами в прозрачном бежевом платье с драпировкой тоже от Saint Laurent, под которым не было бюстгальтера, а только нюдовые трусы. В нем рэперша сверкала красивой пышной грудью с золотистыми конусными наклейками. Для этого лука рэперша сменила серьги на массивные золотые.

Doja Cat / © Getty Images

Новости партнеров