Без бюстгальтера: смелая Эмили Ратажковски в прозрачном платье и с вырезом на груди пришла на вечеринку

32-летняя модель в откровенном аутфите похвасталась стройной фигурой и соблазнительным декольте.

Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram снимки своего провокационного образа, в котором она сходила на вечеринку.

Модель обожает откровенные луки, поэтому надела белое прозрачное платье с рюшами и пикантным вырезом на груди. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер и ее пышный бюст выглядел сексуально. Красавица также похвасталась стройной фигурой.

Эмили Ратакожвски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Аутфит Ратажковски дополнила босоножками на завязках и сумочкой на цепочке. Волосы она распустила, сделала макияж с помадой цвета молочного шоколада и украсила шею ожерельем с камнями.

Эмили Ратакожвски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски на ивент британского Vogue в Лондоне пришла в черном бархатном платье на широких бретельках и с несколькими вырезами на груди.

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