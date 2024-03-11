Без бюстгальтера: смелая Флоренс Пью сверкнула сосками на послеоскаровской вечеринке

Флоренс Пью для послеоскаровской вечеринки Vanity Fair выбрала смелый аутфит. Она появилась в трендовом прозрачном платье молочного оттенка с баской и шлейфом, украшенным флористическими аппликациями.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Фло без комплексов сверкала на камеры своими сосками.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Аутфит актриса дополнила прозрачными туфлями с россыпью страз. Элегантная прическа, нежный макияж и бриллиантовые украшения завершили соблазнительный лук Пью.

А на церемонии награждения премии "Оскар" Флоренс сияла в платье жемчужного оттенка, декорированном камнями, с фигурным декольте от бренда Del Core.

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