Без бюстгальтера: смелая Лили-Роуз Депп сверкнула сосками на вечеринке

25-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа в пикантном луке появилась на ивенте.

Лили-Роуз Депп посетила в Лос-Анджелесе вечеринку после премьеры фильма ужасов "Носферата", в котором она снялась.

Девушка позировала перед фотографом вместе с режиссером фильма Робертом Эггерсом.

Лили-Роуз Депп и Роберт Эггерс / Фото: Getty Images

Лили-Роуз выбрала для ивента обтягивающее платье цвета слоновой кости на широких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, поєтому через тонкую ткань были заметны ее соски.

Актриса распустила волосы и заплела спереди две косички, а также сделала макияж с нюдовой помадой. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – коктейльным кольцом.

Напомним, Лили-Роуз Депп на самой премьере хоррора сверху этого платья надела прозрачную накидку с завязками и вышивкой бисером.

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