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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: смелая Майли Сайрус в "голом" платье появилась на улицах Нью-Йорка

32-летняя артистка привлекла внимание публики и фотографов своим откровенным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда раздавала фанатам автографы. Артистка произвела фурор своим провокационным аутфитом.

Майли была одета в черное прозрачное платье макси с глубоким вырезом, под которым на ней были черные стринги. Поскольку на звезде отсутствовал бюстгальтер, она без комплексов сверкала перед присутствующей обнаженной грудью. Обута Сайрус была в черные босоножки.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли сделала высокую прическу, макияж с глянцевым блеском на губах, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а шею - золотым колье.

Напомним, Майли Сайрус попала в объективы папарацци в черном костюме в полоску, жакет которого она надела на голое тело.

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Дата публикации
Количество просмотров
320
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