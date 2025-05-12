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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: смелая Николь Шерзингер блеснула сосками по дороге на утреннее шоу

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls нарядом цвета индиго подчеркнула соблазнительные формы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, когда приехала на утреннее шоу CBS на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Там звезда появилась в ярком образе с пикантным акцентом. На Николь было обтягивающее платье цвета индиго с глубоким вырезом, идеально подчеркнувшее ее стройную и соблазнительную фигуру. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, сквозь тонкую ткань были видны ее соски, но это совсем не смущало артистку.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Шерзингер дополнила белыми туфлями-лодочками на шпильках. У звезды была красивая прическа с мягкими локонами, насыщенный макияж, большие золотистые серьги, синее ожерелье, золотые парные браслеты и кольца.

Напомним, Николь Шерзингер на пресс-конференцию, организованную для номинантов на премию «Тони» 2025 года, пришла в платье цвета кэмел от бренда Carolina Herrera.

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Дата публикации
Количество просмотров
202
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