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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: смелая Николь Шерзингер блеснула сосками по дороге на утреннее шоу
46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls нарядом цвета индиго подчеркнула соблазнительные формы.
Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, когда приехала на утреннее шоу CBS на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Там звезда появилась в ярком образе с пикантным акцентом. На Николь было обтягивающее платье цвета индиго с глубоким вырезом, идеально подчеркнувшее ее стройную и соблазнительную фигуру. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, сквозь тонкую ткань были видны ее соски, но это совсем не смущало артистку.
Аутфит Шерзингер дополнила белыми туфлями-лодочками на шпильках. У звезды была красивая прическа с мягкими локонами, насыщенный макияж, большие золотистые серьги, синее ожерелье, золотые парные браслеты и кольца.
Напомним, Николь Шерзингер на пресс-конференцию, организованную для номинантов на премию «Тони» 2025 года, пришла в платье цвета кэмел от бренда Carolina Herrera.