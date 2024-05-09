Без бюстгальтера: смелая Рита Ора в прозрачном наряде блеснула обнаженной грудью на афтепати

Рита Ора своим смелым аутфитом произвела настоящий фурор на Благотворительном Балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Но не менее провокационным был ее лук на афтепати мероприятия.

Там артистка появилась в том же прозрачном комбинезоне от бренда Marni, который буквально слился с ее кожей. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими своей обнаженной грудью.

Рита Ора и / Фото: Getty Images

На низу у Оры была бахрома из белых бусин, украшенная пастельно-бирюзовыми цветочными аппликациями, которая имитировала юбку. Лук звезда дополнила белым пушистым пальто, которое спустила с плеч, разноцветными серьгами и укладкой с мокрым эффектом. Обута она была в белые босоножки с цветами.

В этом образе было все – провокационность, гламур и сексуальность.

На афтепати Рита пришла в сопровождении креативного директора Marni Франческа Риссо, который был ответственен за оба ее смелых аутфита.

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