Без бюстгальтера: смелая Сиенна Миллер в "голом" комбинезоне появилась на кинофестивале

42-летняя актриса в откровенном луке пришла на церемонию закрытия Венецианского кинофестиваля.

Сиенна Миллер решила приковать к себе внимание публики на закрытии Венецианского кинофестиваля.

Там актриса появилась в провокационном образе. На ней был белый кружевной комбинезон на тонких бретельках из коллекции Chloé осень 2024 года, у которого были широкие укороченные брюки и рюши. Под ним на звезде были белые трусы-шорты и не было бюстгальтера, поєтому обнаженную грудь она прикрыла волосами.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Аутфит Миллер дополнила золотым поясом-цепочкой с большим логотипом бренда и черными кожаными ботфортами на шпильках.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Актриса сделала волнистую укладку, нежный макияж, уши она украсила длинными серьгами, а руки – браслетом и кольцами.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Кстати, Сиенна представила на кинофестивале фильм "Горизонт: американская сага – часть 2", в котором сыграл также Кевин Костнер.

Сиенна Миллер и Кевин Костнер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Сиенна Миллер продемонстрировала на кинофестивале элегантный лук в винтажном черном длинном платье Giorgio Armani с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь.

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