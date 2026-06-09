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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: София Вергара облегающим платьем подчеркнула роскошные формы на светском мероприятии
53-летняя актриса и бизнесвумен продемонстрировала на собственном примере, что классические силуэты и сдержанные цвета могут быть не менее соблазнительными, чем самые смелые модные эксперименты.
София Вергара стала одной из хозяек вечера Culture Makers, который состоялся в Беверли-Хиллз. Мероприятие организовали Джессика Альба, Трейси Бреннан, Нина Гарсия и сама София Вергара, собрав представителей творческого и бизнес-сообщества.
Для ивента София выбрала эффектный и лаконичный одновременно образ, который в очередной раз подтвердил ее любовь к женственным силуэтам. На ней было темно-синее обтягивающее платье миди с открытыми плечами, под которым не было бюстгальтера. Наряд идеально подчеркнул ее роскошные формы.
Лук Вергара дополнила темно-синими босоножками на высоких платформах и каблуках, лаконичными золотыми серьгами и несколькими кольцами. Звезда уложила свои длинные каштановые волосы мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на выразительных глазах, нежно-розовых щеках и нюдовой помаде.
Напомним, в последнее время София Вергара часто выбирает платья, которые подчеркивают ее фигуру. Звезда неоднократно признавалась, что предпочитает женственные образы, которые акцентируют внимание на ее естественных формах, и этот выход не стал исключением.