Без бюстгальтера: танцовщица в прозрачном платье продемонстрировала обнаженную грудь на ивенте

Американская танцовщица балета Индия Брэдли посетила осенний гала-концерт New York City Ballet, состоявшийся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Для своего появления на ивенте она выбрала провокационный аутфит. На девушке было черное прозрачное платье макси, под которым были черные трусы и не было бюстгальтера. Поэтому Индия без комплексов демонстрировала присутствующим свою обнаженную грудь и стройную фигуру.

Индия Брэдли / Фото: Getty Images

Танцовщица обула черные туфли и отказалась от аксессуаров, чтобы не отвлекать внимания от своего смелого наряда.

Брэдли сделала легкий макияж с длинными ресницами и розовыми румянами, прическу "Мальвина" и молочный маникюр.

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