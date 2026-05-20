Без бюстгальтера: Тейлор Хилл в смелом кружевном платье вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля
Модель выбрала для своего появления винтажный наряд от Roberto Cavalli.
Тейлор Хилл посетила премьеру драматического фильма Fjord, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.
Модель привлекла внимание своим пикантным аутфитом на красной дорожке. Она появилась там в винтажном смелом черном платье макси с вырезами из коллекции осень-зима 2016 бренда Roberto Cavalli.
Наряд был создан из кружева, расшитого бисером, пайетками и стразами, а также рюшами. У платья было был глубокий V-образный вырез и длинные расклешенные рукава. Под ним были лишь черные стринги.
Аутфит Хилл дополнила гладким пучком, макияжем с коричневой помадой и черным маникюром. Лук Тейлор завершила комплектом украшений с бриллиантами и сапфирами, а также золотыми кольцами.