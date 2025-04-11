Без бюстгальтера: Тина Кароль в соблазнительном мини пришла на шоу к Яновичу

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

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Тина Кароль стала гостьей нового выпуска YouTube-проекта Евгения Яновича «20:23» . В Instagram Stories артистка опубликовала новые снимки своего соблазнительного лука, в котором она появилась в эфире шоу.

Евгений Янович и Тина Кароль

Тина ошеломила своим роскошным видом в смелом наряде из коллекции весна-лето 2023 года британского бренда Christopher Kane. Он состоял из черной короткой юбки и прозрачного верха с небольшими черными вставками на лифе, что выглядело очень сексуально.

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

Аутфит Кароль дополнила капроновыми колготами и черными слингбэками на шпильках от ZARA.

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У певицы была красивая прическа, которую она называет "Мальтинка" (Мальвинка), нежный макияж и бежевый маникюр. Образ звезда завершила серьгами-кольцами.

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль и Евгений Янович

Напомним, во время эфира шоу «20:23» его ведущий Евгений Янович неожиданно позвонил автору статей об образах Тины Кароль на ТСН.ua, то есть мне, и описал новый лук артистки. Как это было, читайте здесь .