Без бюстгальтера: трансгендерная модель в "голом" платье пришла на фэшн-ивент

Трансгендерная американская актриса и модель Индия Мур в откровенном образе побывала на презентации коллаборации Ким Кардашьян Skims х Swarovski в Нью-Йорке.

Индия выбрала для своего появления "голое" платье макси в сетку, украшенное кристаллами, сверху которого надела аксессуар-цепочки с камнями и кристаллами.

Индия Мур / Фото: Getty Images

Под нарядом на ней были нюдовые трусы, а грудь прикрывала нюдовые присоски. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру звезды.

Лук Мур дополнила бежево-кремовым пальто с перьями, которое спустила с плеч, светлыми босоножками со стразами и клатчем карамельного оттенка.

Она собрала волосы сзади, сделала макияж с желтыми тенями на веках, украсила уши серьгами-люстрами, шею – широким чокером, а руки – браслетами и кольцами.

Напомним, без бюстгальтера и в прозрачном платье на гала-концерт Give Her FlowHERS в Беверли-Хиллз пришла американская модель Джордин Вудс.

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