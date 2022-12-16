Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" опубликовала откровенный снимок

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – 37-летняя актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram откровенную фотографию, на которой она предстала без бюстгальтера.

Вика соблазнительно позировала, лежа на ковре. Из одежды на ней были только черные капроновые колготки в гороховый принт.

Виктория Варлей/Instagram

Свой образ она дополнила укладкой, макияжем с черными стрелками и элегантными серьгами.

В посте Варлей поделилась размышлениями о сильной и независимой женщине. Она также рассказала, как относится к критике.

"Очень важен правильно заложенный семейный фундамент – девушки всегда смотрят на своих матерей. Сильной и независимой не рождаются это жизненный путь, который чаще всего очень сложный и изнурительный. Я не нуждаюсь в чужом одобрении, потому что я самодостаточный человек. Черты характера я не разделяю на мужские и женские, мне интересны амбициозные, уверенные в себе люди.

Относительно критики, во-первых очень важно взглянуть на человека критикующего, как правило критикуют из-за низкой самооценки, а самый быстрый способ эту самооценку поднять- унизить другого человека. Такой человек не воспринимает себя и чувствует себя "хорошим" только если рядом кто-то плохой. Или критика может быть из-за эмоционального напряжения, эти все "счастливые жены и мамы Назарчика" именно поэтому пишут гневные комментарии, таким образом гнев и страх выходит наружу и они получают эмоциональную разрядку. Поэтому мне не важно, кто и что обо мне думает или говорит, ведь я не могу отвечать за чужие эмоции.

Не воспринимать критику вообще, также не правильно, это может даже навредить вашей карьере и отношениям, поэтому я воспринимаю критику, если она обоснована и полезна, когда человек может предложить как сделать лучше. Тогда критика может стать даже комплиментом!

Большинство женщин боится осуждения со стороны: а вдруг не получится, вдруг я недостаточно умна, талантлива. А может быть, вообще не достойна! Но только с того момента, когда мнение окружающих становится безразличным, начинается свобода", — написала Виктория.

Напомним, а другая участница проекта – 25-летняя Александра Мудра – в асимметричном купальнике с металлическими кольцами продемонстрировала стройную фигуру.

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