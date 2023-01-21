Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" топлес соблазнительно позировала на пляже

Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" топлес соблазнительно позировала на пляже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2281
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" топлес соблазнительно позировала на пляже

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей снялась в откровенной фотосессии.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – порадовала фолловеров в Instagram пикантным видео с фотосессии на пляже.

Женщина предстала топлес. Она соблазнительно позировала спиной к камере, прикрывая обнаженную пышную грудь руками. В этот момент ветер красиво развевал ее волосы.

Виктория Варлей/Скрин по видео / ©
Виктория Варлей/Скрин по видео
Виктория Варлей/Скрин по видео / ©
Виктория Варлей/Скрин по видео

Из одежды на Вике были черные брюки с флористическим принтом. Уши она украсила золотистыми серьгами.

Виктория Варлей/Скрин по видео / ©
Виктория Варлей/Скрин по видео
Виктория Варлей/Скрин по видео / ©
Виктория Варлей/Скрин по видео

"Немного бэкстейджа из нашей съемки с @photo_milaaa. Ну я конечно Дева, Хюррем Султан, "Королева этого проекта" все как всегда", — подписала Виктория видео.

Напомним, в пост-шоу проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей призналась, что вышла замуж. Актриса также показала своего мужа и рассказала, где с ним познакомилась.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2281
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация