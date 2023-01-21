Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" топлес соблазнительно позировала на пляже

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – порадовала фолловеров в Instagram пикантным видео с фотосессии на пляже.

Женщина предстала топлес. Она соблазнительно позировала спиной к камере, прикрывая обнаженную пышную грудь руками. В этот момент ветер красиво развевал ее волосы.

Виктория Варлей/Скрин по видео

Виктория Варлей/Скрин по видео

Из одежды на Вике были черные брюки с флористическим принтом. Уши она украсила золотистыми серьгами.

Виктория Варлей/Скрин по видео

Виктория Варлей/Скрин по видео

"Немного бэкстейджа из нашей съемки с @photo_milaaa. Ну я конечно Дева, Хюррем Султан, "Королева этого проекта" все как всегда", — подписала Виктория видео.

Напомним, в пост-шоу проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей призналась, что вышла замуж. Актриса также показала своего мужа и рассказала, где с ним познакомилась.

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