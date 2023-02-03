Без бюстгальтера: Ульяна Ройс топлес презентовала новую песню о беженстве

Ульяна Ройс представила новую песню "Кармекс", которую она написала совместно с Jerry Heil. Эта песня стала второй частью музыкальной трилогии, написанной Ульяной во время войны.

Это музыкальная исповедь певицы о собственной истории беженства и скитаниях за границей. О периоде в три месяца, который длился вечность, когда вся жизнь поместилась в один чемодан.

"Война застала меня дважды: в начале февраля я разорвала отношения с любимым человеком, а 24 февраля со всей семьей мы проснулись от взрывов в Киеве. Я вынуждена была собрать в кучу себя, взять под контроль маму, младших сестру и брата, и поехать к Польше. В один чемодан я собрала все свои вещи — самое необходимое и самое важное. Никаких каблуков, платьев или косметики. Единственное, что я взяла из косметики, — блеск для губ "Кармекс", — поделилась Ульяна.

Именно "Кармекс" стал аллегорическим символом беженства многих девушек, которых война разбрасывала по всему миру. Это единственная личная вещь, которая вобрала в себя символ женственности и красоты, и воспоминания о прошлой жизни в Украине.

"В моей песне есть строки "Улицы чужих стран стали нам плацебо", но на самом деле беженство не спасает от войны. Оно не является таблеткой. Будучи в безопасности за границей, я чувствовала себя ужасно: за весь этот период я не написала ни строчки, меня постоянно накрывало чувство вины, что я дома, не на своем месте, меня словно вырвали из моей привычной жизни, я вернулась в Украину и почувствовала облегчение.

Меня спасли благотворительные концерты, которые я почти еженедельно давала для людей-беженцев и детей, пострадавших от войны. Именно благодаря выступлениям и встречам со слушателями я почувствовала в себе силы и свою востребованность как артиста и волонтера. Музыка ведь лечит от войны. На Родине я сразу начала писать песни и творить. Я начала по-новому дышать, потому что я дома со своими соотечественниками. Находясь за границей, я откровенно поговорила с собой и пообещала, что на месте моих душевных ран снова прорастут цветы. Мои новые песни – это и есть те цветы", – сказала певица.

По случаю премьеры сингла Ройс снялась в фотосессии, в которой она предстала в классическом черном мужском костюме. Винтажный пиджак, привезенный из Лондона, артистка надела на голое тело.

Ульяна Ройс/Прессслужба

На одном из снимков Ульяна позировала топлес среди чемоданов, прикрывшись спереди пиджаком.

Ульяна Ройс/Прессслужба

"Силуэт "с мужского плеча" идеально отразил чувства всех женщин после полномасштабного вторжения России в Украину.

Именно образ Бориса Джонсона, который стал большой поддержкой для всех украинцев, вдохновил меня так изобразить украинских женщин, которые должны были взять ответственность за свои семьи и обеспечивать им безопасность. Сочетание стойкости, мудрости и силы – это все о наших женщинах, – прокомментировала Ройс свой лук.

Читайте также: