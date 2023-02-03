Без бюстгальтера: Ульяна Ройс топлес презентовала новую песню о беженстве

Артистка выпустила сингл, который является музыкальной исповедью о ее собственной истории беженства и скитаний за границей.
Ульяна Ройс представила новую песню "Кармекс", которую она написала совместно с Jerry Heil. Эта песня стала второй частью музыкальной трилогии, написанной Ульяной во время войны.
Это музыкальная исповедь певицы о собственной истории беженства и скитаниях за границей. О периоде в три месяца, который длился вечность, когда вся жизнь поместилась в один чемодан.
"Война застала меня дважды: в начале февраля я разорвала отношения с любимым человеком, а 24 февраля со всей семьей мы проснулись от взрывов в Киеве. Я вынуждена была собрать в кучу себя, взять под контроль маму, младших сестру и брата, и поехать к Польше. В один чемодан я собрала все свои вещи — самое необходимое и самое важное. Никаких каблуков, платьев или косметики. Единственное, что я взяла из косметики, — блеск для губ "Кармекс", — поделилась Ульяна.
Именно "Кармекс" стал аллегорическим символом беженства многих девушек, которых война разбрасывала по всему миру. Это единственная личная вещь, которая вобрала в себя символ женственности и красоты, и воспоминания о прошлой жизни в Украине.
"В моей песне есть строки "Улицы чужих стран стали нам плацебо", но на самом деле беженство не спасает от войны. Оно не является таблеткой. Будучи в безопасности за границей, я чувствовала себя ужасно: за весь этот период я не написала ни строчки, меня постоянно накрывало чувство вины, что я дома, не на своем месте, меня словно вырвали из моей привычной жизни, я вернулась в Украину и почувствовала облегчение.
Меня спасли благотворительные концерты, которые я почти еженедельно давала для людей-беженцев и детей, пострадавших от войны. Именно благодаря выступлениям и встречам со слушателями я почувствовала в себе силы и свою востребованность как артиста и волонтера. Музыка ведь лечит от войны. На Родине я сразу начала писать песни и творить. Я начала по-новому дышать, потому что я дома со своими соотечественниками. Находясь за границей, я откровенно поговорила с собой и пообещала, что на месте моих душевных ран снова прорастут цветы. Мои новые песни – это и есть те цветы", – сказала певица.
По случаю премьеры сингла Ройс снялась в фотосессии, в которой она предстала в классическом черном мужском костюме. Винтажный пиджак, привезенный из Лондона, артистка надела на голое тело.
На одном из снимков Ульяна позировала топлес среди чемоданов, прикрывшись спереди пиджаком.
"Силуэт "с мужского плеча" идеально отразил чувства всех женщин после полномасштабного вторжения России в Украину.
Именно образ Бориса Джонсона, который стал большой поддержкой для всех украинцев, вдохновил меня так изобразить украинских женщин, которые должны были взять ответственность за свои семьи и обеспечивать им безопасность. Сочетание стойкости, мудрости и силы – это все о наших женщинах, – прокомментировала Ройс свой лук.
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