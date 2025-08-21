Без бюстгальтера возле Эйфелевой башни: Зои Кравиц блеснула сосками на фотоколле в Париже

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц приехала в Париж, где посетила фотоколл фильма "Поймать с поличным" ("Caught Stealing"), который состоялся на террасе отеля Shangri-La Hotel Paris с красивым видом на Эйфелеву башню.

Для своего появления звезда выбрала пикантный лук. Она надела черную шелковую юбку макси с низкой посадкой и белый кроп-топ на тонких бретельках, под которым не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Зои Кравиц / © Getty Images

Аутфит Кравиц дополнила черными мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada. Она сделала волнистую укладку с челкой, надела на лицо солнцезащитные очки и уши украсила серьгами-кольцами с трехкаратными бриллиантами от боэнда Jessica McCormack, амбассадором которого она стала в 2024 году.

Напомним, Зои Кравиц на фотоколл в Лондоне надела нежное платье миди оттенка сливочного масла с глубоким V-образным декольте и рукавами-флатер.