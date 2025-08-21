- Дата публикации
Без бюстгальтера возле Эйфелевой башни: Зои Кравиц блеснула сосками на фотоколле в Париже
36-летняя актриса и дочь Ленни Кравица сейчас занимается промо-туром новой ленты, в которой она сыграла.
Зои Кравиц приехала в Париж, где посетила фотоколл фильма "Поймать с поличным" ("Caught Stealing"), который состоялся на террасе отеля Shangri-La Hotel Paris с красивым видом на Эйфелеву башню.
Для своего появления звезда выбрала пикантный лук. Она надела черную шелковую юбку макси с низкой посадкой и белый кроп-топ на тонких бретельках, под которым не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.
Аутфит Кравиц дополнила черными мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada. Она сделала волнистую укладку с челкой, надела на лицо солнцезащитные очки и уши украсила серьгами-кольцами с трехкаратными бриллиантами от боэнда Jessica McCormack, амбассадором которого она стала в 2024 году.
Напомним, Зои Кравиц на фотоколл в Лондоне надела нежное платье миди оттенка сливочного масла с глубоким V-образным декольте и рукавами-флатер.