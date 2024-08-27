Без бюстгальтера: Зои Кравиц сверкнула сосками на улицах Нью-Йорка

Актриса продемонстрировала на улицах города соблазнительный аутфит.
К объективам папарацци в Нью-Йорке попала Зои Кравиц, избравшая для своего выхода пикантный образ.
На актрисе было бежевое боди с глубоким округлым вырезом, под которым не было бюстгальтера, так что сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Верх она скомбинировала с длинной черной гофрированной юбкой с асимметричной частью.
Лук Кравиц дополнила черными туфлями. Волосы она собрала в гладкий хвост, сделала макияж в чудесно-бронзовых оттенках, гигиенический маникюр, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а на пальце у нее сверкало золотое кольцо с камнями.
Напомним, на премьере фильма "Клипны дважды" в Лондоне Зои Кравиц предстала в красном платье от Модного дома Saint Laurent, под которым отсутствовало белье.
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