Без бюстгальтера: Зои Салдана в розовом платье с разрезом блеснула сосками

Зои Салдана посетила кутюрный показ Fendi, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Перед фотокамерами актриса появилась в эффектном аутфите. На ней было розовое платье миди с американской проймой, разрезом и открытой спиной. Под нарядом на звезде не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были видны ее соски.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Образ Салдана дополнила черными колготами с принтом логотипа Fendi и черными сапогами на стойких каблуках. В руке она держала маленькую розовую сумочку.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Волосы Зои заплели в длинную косичку и сделали нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги.

Напомним, Зои Салдана побывала на вечеринке, прошедшей в рамках кинофестиваля в Таормине. Для мероприятия она выбрала черное кружевное свободное платье от Prada на тонких бретельках и белой треугольной вставкой с названием бренда.

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