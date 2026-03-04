- Дата публикации
Без бюстгальтера: звезда фильма "Марти Суприм" в комбинезоне с глубоким декольте пришла на церемонию
Одесса А'Зион знает, что надеть, чтобы быть в центре внимания мероприятия.
Американская и немецкая актриса, звезда фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» и сериала HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одесса А’Зион — посетила церемонию вручения премии Actor Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Звезда появилась на мероприятии в оригинальном комбинезоне от Giorgio Armani Prive. Наряд украшала вельветовая бахрома трех цветов — черного, изумрудного и синего. Он также имел глубокое декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер.
Одесса дополнила лук черными сатиновыми босоножками на высоких платформах и каблуках. Кучерявые волосы А’Зион собрала в высокую прическу, сделала макияж с помадой пастельно-кораллового оттенка и украсила уши бриллиантовыми серьгами.
Напомним, Одесса А’Зион надела на церемонию награждения премии «Золотой глобус» винтажный черный ансамбль от Dolce & Gabbana с перьями.