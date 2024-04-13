Без бюстгальтера: звезда реалити блеснула пышной грудью на улицах Лондона

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Келли Джейн Бич – попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку бренда PrettyLittleThing.

Для своего выхода девушка выбрала образ с откровенным акцентом. На ней были джинсы с разрезами внизу и высокой посадкой и серебряный блестящий укороченный топ-кольчуга на широких бретельках. На Келли отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь топ была заметна ее пышная и сексуальная грудь.

Келли Джейн Бич / Фото: Getty Images

Аутфит Бич дополнила золотистыми босоножками и сумкой Louis Vuitton с фирменным принтом. Она распустила волосы, сделала нежный макияж, нюдовый маникюр и французский педикюр. Лук Келли завершила лаконичными серьгами, браслетом и часами.

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