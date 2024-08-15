Без бюстгальтера: звезда реалити в голубом платье с глубоким декольте попала под прицел папарацци

Звезда реалити-шоу "Остров любви" – Оливия Волкер – попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Девушка шла на светскую тусовку.

Уолкер выглядела красиво в нежно-голубом платье с разрезом сбоку, американским проемом и глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера.

Оливия Волкер / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также сумкой Louis Vuitton с фирменным прином и на золотой цепочке.

Оливия сделала волнистую укладку, макияж смоки-айс и с розовой помадой, бежевый маникюр, уши она украсила лаконичными серьгами-кольцами с камнями, а на запястье был браслет с камнями.

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