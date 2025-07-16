- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 516
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера: звезда реалити в прозрачном платье блеснула соблазнительной грудью
Эмма Эрнан обожает привлекать внимание смелыми аутфитами.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.
Блондинка шла на ивент в провокационном луке. На ней было прозрачное синее обтягивающее платье миди с одной бретелькой и изюлионистским принтом, под которое она надела черные стринги. А вот бюстгальтера на Эмме не было, поэтому она без комплексов сверкала своей соблазнительной грудью.
Свой образ звезда реалити дополнила черными босоножками на шпильках и стеганной желтой сумочкой.
Эрнан сделала укладку с мягкими локонами, макияж с розовой помадой и розовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – браслетами и кольцами.
Напомним, Эмма Эрнан в миниатюрном платье и на каблуках похвасталась стройными ногами.