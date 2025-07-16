Без бюстгальтера: звезда реалити в прозрачном платье блеснула соблазнительной грудью

Эмма Эрнан / © Getty Images

Реклама

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Блондинка шла на ивент в провокационном луке. На ней было прозрачное синее обтягивающее платье миди с одной бретелькой и изюлионистским принтом, под которое она надела черные стринги. А вот бюстгальтера на Эмме не было, поэтому она без комплексов сверкала своей соблазнительной грудью.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Свой образ звезда реалити дополнила черными босоножками на шпильках и стеганной желтой сумочкой.

Реклама

Эрнан сделала укладку с мягкими локонами, макияж с розовой помадой и розовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – браслетами и кольцами.

Напомним, Эмма Эрнан в миниатюрном платье и на каблуках похвасталась стройными ногами.